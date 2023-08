Die Kelag stellt eine Soforthilfe in der Höhe von 500.000 Euro zur Abdeckung von erhöhten Stromkosten zur Verfügung. "Damit können Haushalte Mehrkosten beim Stromverbrauch abdecken, die durch die Sanierung von Gebäuden mittels elektrischer Pumpen, Luftentfeuchter und Trocknungsgeräte entstehen", heißt es in einer Aussendung. Anspruchsberechtigt sind alle Kunden der Kelag in Kärnten und Haushalte im Gebiet der Kärnten Netz unabhängig vom Stromanbieter, deren Versicherungen nicht zur Gänze diese Strom-Mehrkosten tragen. Die Abwicklung der Kelag Soforthilfe wird vom Land Kärnten und den Gemeinden durchgeführt. Erster Ansprechpartner wird voraussichtlich die jeweilige Gemeinde sein. Betroffene Haushalte können nach der Schadensklärung mit ihrer Versicherung Anspruch anmelden. Weitere Details werden in den kommenden Tagen kommuniziert.