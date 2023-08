Hirsch Servo: Weltmarktführer bei Styropor und Kunststoffen

Der größte Arbeitgeber im Bezirk befindet sich in Glanegg und lautet auf den Namen Hirsch Servo. Das weltweit tätige Unternehmen ist spezialisiert auf die Styropor- und Kunststoff-Industrie. Rund 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt der Betrieb in seinen beiden Geschäftsfeldern Verarbeitung und Technologie, über 310 davon befinden sich am Standort und Hauptsitz in Glanegg. Hirsch betreibt 33 Produktionsstandorte in zehn europäischen Ländern, unter anderem in Deutschland, Frankreich und Polen.

Die Produktionshalle in Glanegg © (c) Puch Johannes (Puch Johannes)

Haslinger Stahlbau: Stählerne Entschlossenheit

Mit knapp 300 Beschäftigten nimmt Haslinger Stahlbau aus der Bezirkshauptstadt den zweiten Platz im Ranking der führenden Arbeitgeber ein. Das renommierte Stahlunternehmen setzt mit besonderer Betonung auf die Leistungsfähigkeit heimischer Arbeitskräfte und ist auf die Errichtung von (u. a.) Hallen, Parkhäusern und Brücken spezialisiert. 40.000 Tonnen Stahl werden jährlich in den Produktionsstätten verarbeitet. Zugleich schenkt der Betrieb der Ausbildung junger Lehrlinge hohe Aufmerksamkeit, indem es rund 45 Auszubildende kontinuierlich in seinen Betrieb integriert.

Bei Haslinger werden gigantische Konstruktionen angefertigt © (c) Gert Köstinger

Leeb Balkone: Qualität seit über 115 Jahren

In Gnesau befindet sich der 1906 gegründete und einst kleine Familienbetrieb Leeb, der über die Jahrzehnte zu Europas führendem Hersteller von Balkonen und Zäunen avancierte. Verantwortlich für den Erfolg sind unter anderem die etwas mehr als 200 Mitarbeitenden in Gnesau. Leeb stellt seine Produkte aus heimischem Holz und Aluminium her und sorgt so für die Zufriedenheit von über 150.000 Kundinnen und Kunden. Bis heute hat das Unternehmen rund 2.000 Kilometer Balkone und Zäune produziert.

Leeb produziert Balkone und Zäune von höchster Qualität © (c) alexander bernold

Wech-Kärntner Truthahnverarbeitung: Heimischer Geflügel-Riese

Seit 65 Jahren widmet sich Wech der Aufzucht, Schlachtung und dem Vertrieb von heimischem Geflügel. Das Unternehmen aus Glanegg hat es sich zur Aufgabe gemacht, den ausländischen Billiganbietern mit herausragender Qualität gegenüberzutreten. Wech pflegt Partnerschaften mit mehr als 200 Geflügelbauern und versorgt beinahe zwei Millionen Konsumentinnen und Konsumenten, die zumindest einmal wöchentlich ein Wech-Produkt verzehren. Beinahe 180 Arbeitskräfte werden in Feldkirchen beschäftigt und sorgen somit für den vierten Platz in unserem Ranking.

Heimisches Geflügel von Wech © (c) Wech-Kärntner Truthahnverarbeitung

Bergeralm Hotelbetriebsgesellschaft: Luxus am Feuerberg

165 engagierte Beschäftigte sorgen im Mountain Resort Feuerberg für das leibliche Wohl der Gäste. Die luxuriöse Urlaubsanlage erstreckt sich auf einem Almplateau der Gerlitzen Alpe, die den Besucherinnen und Besuchern einen Blick über ganz Kärnten liefert. Der 4.500 Quadratmeter große Wellnessbereich umfasst elf Pools, elf Saunen und 16 unterschiedliche Ruheräume. Darüber hinaus wurde der 2016 fertiggestellte und 25 Meter lange Infinity Pool 2017 zum "coolsten Pool Europas" gewählt.