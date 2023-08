Herr Spanz, Sie sind seit 2007 Geschäftsführer der Fachhochschule Kärnten. Was hat sich in 16 Jahren verändert?

Siegfried Spanz: Viel. Wir haben uns mehr als verdoppelt. Als ich die Fachhochschule übernommen hatte, waren wir gerade dabei, die 1000 Studierenden zu überschreiten, und jetzt sind es mit den außerordentlich Studierenden circa 3300. Also haben wir ein massives Wachstum hingelegt, auch was Forschung, Lehrangebot und Mitarbeiterstand betrifft.