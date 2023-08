Nach Abschluss der HTL für Hochbau in Villach verschlug es den damals 20-jährigen Dietger Wissounig zum Studium der Architektur nach Graz. Mit erfolgreichen Abschluss des Studiums sammelte er seine ersten Erfahrungen in verschiedenen Architekturbüros in der Steiermark. Einer seiner Schwerpunkte lag schon damals auf dem Bau von Gesundheitseinrichtungen.