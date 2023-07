Bei 44 nominierten Märkten war die Konkurrenz groß. Bis zum Schluss blieb die Wahl zum schönsten Markt in Kärnten und Osttirol spannend. Der Döbriacher Markt, der Bauernmarkt Moosburg und der Mölltaler Markttag lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. „Wir wollen gewinnen“, sagte Angelika Staats gegenüber der Kleinen Zeitung. Dieses Ziel hat die Organisatorin des Mölltaler Markttages auch erreicht. Die Freude bei den Standlern war riesengroß, als sie erfuhren, dass sie Landessieger geworden sind. Der einhellige Tenor: „Wir sind eine große Familie und kommen alle gut miteinander aus.“

Den Markt gibt es erst seit vorigem Jahr. Er findet vor dem „Tauernfenster“, ein Geschäft, das auf dem Hauptplatz in Obervellach regionale Erzeugnisse und Bioprodukte anbietet, statt. „Eine Gruppe junger Menschen, die es sehr schätzt, dass der Markt zu einem Treffpunkt für die Mölltaler geworden ist, hat uns fleißig unterstützt. Manche haben stündlich den Wecker gestellt und so jede Möglichkeit genutzt, uns online ihre Stimme zu geben“, sagt Staats.



Marion und Markus Fercher, Sabine Lackner und Hans Bugelnig haben fleißig abgestimmt © MARTINA PIRKER

Zu diesen Fans gehören Marion und Markus Fercher sowie Sabine Lackner und Hans Bugelnig. „Wir schätzen nicht nur die regionalen Produkte, sondern auch das Ambiente und das nette Beisammensein“, sind sie sich einig. Markt und „Tauernfenster“ ergänzen einander. „Hier kann der gesamte Wochenendeinkauf getätigt werden“, sagt Staats.

Fisch, Nudeln, Puppenkleider & Co.

Claudia Mitterschaider von „Maltafisch“ war gestern, Samstag, vor Ort. Sie züchtet Saiblinge, die sie frisch, geräuchert oder vor Ort gegrillt anbietet: „Dieser Markt ist etwas Besonderes. Alle halten zusammen und helfen sich.“ Die Reißeckerin Elisabeth Hohenwarter, die Kärntner Nudeln, Aufstriche und Mehlspeisen anbietet, stimmt ihr zu: „Ich bin jede Woche auf fünf Märkten, aber das ist mein Lieblingsmarkt.“



Claudia Mitterschaider und Elisabeth Hohenwarter © MARTINA PIRKER



Annemarie Reiter näht mit viel Liebe Puppenkleider und Geschenkstaschen für Weinflaschen. Carmen Pritsch und Elisabeth Helmer sind mit ihren Produkten aus dem Kräuterdorf Irschen vertreten. Der Herstellung von Hydrolaten und ätherischen Ölen unter dem Namen „Tauernlichter Naturessenzen“ haben sich Arnold und Andrea Angermann verschrieben.



Arnold Angermann, Angelika Staats und Andrea Angermann © MARTINA PIRKER



Feinste Essige und Steinkunst bieten Peter Kahn und Andrea Oberzaucher aus Mörtschach an. Was gibt es noch? Obervellacher Wein von der „Grafenbergerin“ Ernestine Berger, gefriergetrocknete Früchte von Stefan Rauters „Happy Eating“, Speck- und Wurstwaren sowie Brot von Christian Fercher vom Unterbacherhof in Stall, Gemüse von Patrick Schoaß aus Pusarnitz, Eierlikör von Marita Brucker, Honig von Eva Wachter sowie Kunsthandwerk.

Freundschaften sind zwischen den Standlern entstanden. Diese dürfen sie beim von der Kleinen Zeitung ausgerichteten Siegesfest in wenigen Wochen vertiefen.