Traurige Nachrichten gibt es am Donnerstag aus dem Bezirk Feldkirchen. Wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten auf Nachfrage der Kleinen Zeitung bestätigt, ist jener einjährige Bub, der am vergangenen Samstag in einen Familienpool im Gemeindegebiet von Ossiach gestürzt war, im Krankenhaus verstorben.

Die Mutter hatte das Kleinkind im Wasser treibend aufgefunden und geborgen. Der Bub musste reanimiert werden und wurde anschließend vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Graz geflogen. Dort kämpften die Ärzte um das Leben des Einjährigen. Leider vergeblich.

Der Kleine ist binnen weniger Tage bereits das zweite Kind, das in Kärnten einen Sturz ins Wasser nicht überlebt hat. Mitte Juli war ein elfjähriges Mädchen aus Wien bei Cap Wörth von einem Steg in den Wörthersee gefallen und dort untergegangen. Die Elfjährige war minutenlang unter Wasser, bis sie geborgen werden konnte. Die Verletzungen des Kindes waren ebenfalls zu schwer, es verstarb im Krankenhaus.