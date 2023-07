Ein Fleisch- und Wurstabholmarkt ist derzeit in Kärnten auf Expansionskurs. Erst vor sieben Monaten öffnete eine Filiale in Klagenfurt, kurz danach erfolgte der Spatenstich für den Bau eines weiteren Abholmarkts in Feldkirchen und nun soll in St. Jakob bei Wolfsberg eine neue Filiale entstehen.