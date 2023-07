"Der 25. Juli 2023 ist ein besonderer, um nicht zu sagen ein historischer Tag für die Gesundheitsversorgung von Patientinnen und Patienten mit Suchterkrankungen", betonte heute Gesundheitsreferentin Beate Prettner im Rahmen einer Pressekonferenz in Feldkirchen. Mit der Unterzeichnung einer Vereinbarung – "Letter of Intent" – besiegelte das Land Kärnten mit der Diakonie de La Tour die Errichtung eines entsprechenden Kompetenzzentrums: "Das Land Kärnten wird die Investitionssumme in Höhe von 33 Millionen Euro zu 100 Prozent übernehmen. Der Baustart wird im nächsten Jahr erfolgen, und bereits 2026 soll die Klinik bezugsbereit sein", informierte Prettner.

"Die Bereiche Sucht, Psychosomatik, Altersmedizin und Essstörungen gewinnen massiv an Bedeutung. Wir setzen mit diesem Zentrum einen wichtigen und vorausschauenden Schwerpunkt." 130 Betten wird die Klinik zukünftig haben – 130 Betten, die sich wie folgt aufteilen: Auf die Bereiche Psychosomatik und Sucht entfallen 82 Betten, auf die Altersmedizin 36 Betten und auf Essstörungen 12 Betten.

Das künftige Foyer der Klinik © Dietger Wissounig

Gebäude in Waiern wird vergrößert, Standort Treffen aufgelöst

Wie der Rektor der Diakonie de La Tour, Hubert Stotter, mitteilte, werden die medizinischen Angebote des Krankenhauses de La Tour von Treffen am Ossiacher See in die neue Diakonie Klinik Waiern verlegt, und der Gebäudekomplex auf modernstem Stand erweitert: "Die Bündelung der Kompetenzen an einem Standort ist unsere Antwort auf demografische Trends und sich ändernde Krankheitsbilder und ein richtungsweisender Schritt im Krankenhausbereich. Wir bedanken uns beim Land Kärnten und dem Kärntner Gesundheitsfonds (KGF) für die Möglichkeit, für Patientinnen und Patienten bestmögliche Gesundheitsversorgung bieten zu können", sagt Hubert Stotter.

Im Rahmen einer Pressekonferenz im Krankenhaus Waiern wurde die neue Diakonie-Klinik vorgestellt © Manfred Schusser

"Von den Synergieeffekten hinsichtlich Behandlungskonzept, Therapieangebot und Infrastruktur profitieren sowohl Patientinnen und Patienten als auch Mitarbeitende", erklärte der Wirtschaftsvorstand der Diakonie de La Tour, Walter Pansi. "Durch die Spezialisierung und Schwerpunktsetzung entsteht auch ein attraktiver Arbeitsplatz für medizinisches, pflegerisches und therapeutisches Fachpersonal mit Möglichkeiten der Weiterbildung und Qualifizierung in den jeweiligen Bereichen. Dies ist, um zukünftig Mitarbeitende in allen Bereichen zu finden, besonders wichtig."

Vorreiterrolle in Österreich

Die ärztliche Leiterin des Hauses, Primaria Michaela Leopold, sagte: "Mit unseren medizinischen Angeboten wollen wir österreichweit eine Vorreiterrolle einnehmen. Wir konzentrieren uns auf die Bereiche Sucht, Psychosomatik und Essstörungen und verfolgen ein ganzheitliches Behandlungskonzept unter besonderer Berücksichtigung sowohl psychiatrischer als auch internistischer Aspekte."

Auch ein Café und ein Speisesaal wird Teil der Klinik © Dietger Wissounig

Auch der Feldkirchner Bürgermeister Martin Treffner freut sich über die anstehende Neuerung in Waiern. "Wir bedanken uns für das Vertrauen in den Standort Feldkirchen. Wir als Stadt werden die Diakonie nach besten Kräften unterstützen."

Die Diakonie Klinik Waiern bleibt aber auch ein regionales Versorgungsangebot im Bereich Altersmedizin mit ganzheitlichem Behandlungskonzept und einzigartigem Psychologieschwerpunkt.

Baulich wird das bestehende Krankenhaus um eine Ost- und Westspange ergänzt, so entsteht ein kompakter Baukörper, der den Anforderungen moderner medizinischer Behandlungen entspricht.