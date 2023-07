Am Montag lief ein Großeinsatz der Polizei in der Gemeinde Steuerberg im Bezirk Feldkirchen. "Hilfeschreie wurden gehört. Eine großangelegte Suchaktion nach einer unbekannten Person wurde eingeleitet", teilte Lisa Sandrieser, Pressesprecherin der Landespolizeidirektion Kärnten, mit. Gegen Mittag wurde die bis dahin ergebnislose Suche wieder eingestellt. Kein weiterer Nachbar in der Umgebung habe die Rufe vernommen, hieß es später von der Polizei.

Die angeblichen Hilfeschreie wurden nahe eines Alten- und Pflegeheims gehört, ob die Schreie von einem Bewohner des Heims stammten, kann nicht gesagt werden", sagt Sandrieser.