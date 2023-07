In ganz Kärnten gab es am Samstag 440 Unwettereinsätze. 118 Feuerwehren waren bis in die Nachtstunden damit beschäftigt, Überschwemmungen und umgestürzte Bäume zu beseitigen. Am stärksten betroffen waren laut Landesalarm- und Warnzentrale die Stadt Klagenfurt und die Umlandgemeinden. Der Hagel schlug Fensterscheiben ein, demolierte Hausfassaden und Fahrzeuge. "Einige Autos wurden regelrecht zerschlagen", sagt Wolfgang Germ, Sprecher der Berufsfeuerwehr Klagenfurt.