Ein einjähriger Bub stürzte am Samstag um 14.30 Uhr in einem unbeobachteten Augenblick im Gemeindegebiet von Ossiach, Bezirk Feldkirchen, in den Familienpool. Das berichtet die Polizei in einer Aussendung.

Der Bub wurde von seiner 32-jährigen Mutter im Poolwasser treibend aufgefunden und geborgen. Er wurde nach Reanimationsmaßnahmen vor Ort vom Rettungshubschrauber RK1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.