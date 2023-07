Weite Teile Kärntens werden aktuell und noch in den nächsten Stunden von Gewittern heimgesucht. "Lokal besteht die Gefahr von Hagel, heftigen Sturmböen und Starkregen", hatte Metereologe Steffen Dietz von Ubimet am Nachmittag angekündigt. Seine Vorhersage traf leider zu: Kurz nach 16 Uhr hagelte es zum Beispiel im Wörtherseeraum und im Klagenfurter Becken.

Ein Garten in Ebenthal © Haser

"Auf der Südautobahn lagen so viel Hagelkörner, dass man den Eindruck einer Schneefahrbahn hatte", berichtet ein Augenzeuge. Im Klagenfurter Stadtteil Viktring waren die Hagelkörner so groß wie Tennisbälle, schreibt ein Leser der Kleinen Zeitung. Im Klagenfurter Stadtteil Waidmannsdorf kam es zu heftigen Überflutungen. Besonders gefährlich war es auf der Südautobahn: Mehrere Bäume stürzten um. Der Verkehr kam deshalb immer wieder zum Erliegen. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.

Auch in Oberkärnten und im Raum Feldkirchen kam es zu heftigen Gewittern mit Hagel. "Zwischen Gnesau und Himmelberg war plötzlich alles weiß. Autofahrer flüchteten unter die Bäume", sagt eine Zeugin. In Völkermarkt kam es zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen wegen Überflutungen und umgestürzter Bäume. Besonders betroffen ist die Ortschaft Klein St. Veit.

In vielen Bezirken sind Straßen gesperrt, wie Antenne Kärnten meldet. Die Ortschaft Obertweng ist derzeit nur über Feld am See erreichbar, weil ein Hangrutsch droht. Vom Unwetter betroffen war auch die Gegend rund um die Burg Hochosterwitz. Das dort für heute geplante Open Air von Robbie Williams wurde ja bereits am Donnerstag wegen der Wetterlage abgesagt.

Die Gewitter toben "nur" am Nachmittag und am späten Nachmittag. Der Abend – ab 20 Uhr – und die Nacht sollten ruhig verlaufen.

Wilde Szenen in Klagenfurt © Krainz

Den Einsatzkräften geht die Arbeit nicht aus. Die Feuerwehr Prägraten in Osttirol musste am Freitag gleich vier Mal ausrücken, weil Bäche über die Ufer getreten waren und Keller überschwemmt wurden.

Gute Nachricht

Zuletzt noch die gute Nachricht. "Morgen, Sonntag, wird ein feiner Tag", sagt Dietz. "Nur in den Gurktaler Alpen ist mit kleineren Schauer und Wärmegewitter zu rechnen."

Hagel in Reifnitz © KLZ/Petelin