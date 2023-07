Mit Video. Die Enttäuschung über die Absage des Konzertes von Robbie Williams in Kärnten sitzt tief. Veranstalter Stefan Walcher steht in einem Video Rede und Antwort und klärt über den Auftritt von Alvaro Soler und Nena auf.

"Es ist total schade", sagen Manfred Tengg und Elisabeth Winkler. Die beiden sind am Donnerstag aus Niederösterreich angereist, um den britischen Popstar Robbie Williams live vor der Burg Hochosterwitz zu sehen. Sie sind nicht die Einzigen. Einige andere Besucher aus Salzburg und Wien laufen über das Veranstaltungsareal, wo derzeit wieder abgebaut wird. Das große Konzert, auf das sie sich gefreut hatten, musste aufgrund von Regenschauern abgesagt werden. Zu gefährlich sei die Situation auf den als Parkplätze fungierenden Wiesen, zu weich der Boden.

"Es tut uns leid", entschuldigt sich Stefan Walcher sichtlich geknickt bei den angereisten Fans: "Aber die Sicherheit der Besucher und des Künstlers geht vor."

Konzerte von Alvaro Soler und Nena finden statt

Am Konzertgelände in Launsdorf herrscht heute dennoch Hochbetrieb. Die Bühne wird umgebaut, denn die Konzerte von Alvaro Soler und Nena sollen am nächsten Wochenende trotzdem stattfinden. "Wir haben mehr Vorlaufzeit und können die Parksituation für die 'kleineren' Konzerte abwickeln. Das Gefahrenpotenzial ist bei weniger Pkws niedriger", erklärt Walcher. Zwischen 5000 und 7000 Besucher werden erwartet.