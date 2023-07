Es hätte eines der ganz großen Konzertereignisse in diesem Jahr werden sollen: Robbie Williams vor der Kulisse der Burg Hochosterwitz. Zwischen 15.000 und 18.000 Fans waren angekündigt, doch kurz vor dem Großereignis am Samstag folgt nun die Ernüchterung: Das Konzert wurde abgesagt – einer der Veranstalter bestätigte dies am Donnerstag gegenüber der Kleinen Zeitung. "Die ganze Woche war vom Wetter her schon kritisch und wir haben das laufend beobachtet."

Kolportierter Grund: Erwartete Regenfälle und die damit verbundene schlechte Parksituation – sprich, die Autos wären im Dreck versunken. Laut offizieller Aussendung haben die "schweren Unwetter und Niederschläge der letzten Tage in Kärnten (...) den Park- und Veranstaltungsflächen stark zugesetzt". Für die Konzert-Location vor der malerischen Kulisse von Hochosterwitz ist das ein Rückschlag, der seinesgleichen sucht.

Es war schon alles vorbereitet

Für Barracuda Music, Semtainment und Howart.live hätte es eine erste gemeinsame Großveranstaltung werden sollen. Man kann sich an keine derartige Absage erinnern, selbst Nova Rock (auch von Barracuda Music) fand oft bei extremsten Wetterverhältnissen statt. Vor Ort war schon alles aufgebaut: 400 Tonnen Aluminiumplatten wurden verlegt, eine riesige Bühne in der Abgeschiedenheit von Launsdorf (der nächstgelegene Ort) aufgebaut und hunderte Arbeiter und Arbeiterinnen hatten sich zuletzt auf dem Gelände getummelt.

© Gert Köstinger

"Es tut uns somit sehr leid, mitteilen zu müssen, dass die für Samstag geplante Veranstaltung mit Robbie Williams nicht stattfinden kann. Sicherheit geht vor!", heißt es in der Aussendung und weiter: "Nach stundenlangen Gesprächen mit allen Beteiligten und der Behörde wurde festgestellt, dass eine sichere Abhaltung und dem Bescheid entsprechende Durchführung nicht machbar ist."

Wie bekommt man das Geld für die Karten zurück?

Wenige Minuten nach Absage des Konzertes wurden Leute, die Tickets gekauft hatten, schon darüber informiert, dass sie das Geld zurückbekommen: "Eine Rücksendung der Tickets ist nicht notwendig. Bitte haben Sie Verständnis, dass der Rückabwicklungsprozess einige Zeit in Anspruch nehmen kann", heißt es von Oeticket.