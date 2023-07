Wenn einem die Dame am Nebentisch bekannt vorkommt, es könnte Barbara Wussow sein. Die österreichische Schauspielerin hat es zum Urlauben wieder einmal nach Kärnten gezogen. Mit "Kind und Kegel" urlaubt sie am Ossiacher See. Im "Apart Hotel Legendär" von Edith Madile in Steindorf wird der Urlaub heuer verbracht, immer wieder kommt Wussow an den Ossiacher See, auch im Seehotel Hoffmann verbrachte die Familie schon gemeinsame Sommertage.