Im ganzen Gemeindegebiet von Bodensdorf und rund um den Ossiacher See wirbt die Freiwillige Feuerwehr Bodensdorf-Tschöran für ihr Sommerfest am kommenden Samstag. Dies scheint offensichtlich nicht bei allen Einwohnern auf Freude zu stoßen: Schon zum dritten Mal mussten mehrere Trupps zu je zwei Kameraden in der Gemeinde Bodensdorf die Werbeposter nachplakatieren.