Rund 1,6 Millionen Euro werden in diesem Jahr für Arbeiten an den Straßen im Bezirk Feldkirchen ausgegeben. "Alleine für Maßnahmen entlang der Turracher Straße nehmen wir über eine Million Euro in die Hand", ließ Landeshauptmannstellvertreter und Straßenbaulandesrat Martin Gruber vor wenigen Wochen wissen. Der Zweck der hohen Mittel: Die Verkehrssicherheit auf der Hauptverkehrsverbindung in Feldkirchen zu erhöhen, wie Gruber in einer Presseinformation erklärte. Auf der Straße wird gerne Gas gegeben, das ist etwa großes Thema bei der sogenannten Moser Kreuzung in Feldkirchen, jenem Bereich, an dem die Turracher Straße mit der Ossiacher Tauern Straße kreuzt. Die dort festgeschriebene Geschwindigkeitsbeschränkung von 70 Kilometern pro Stunde negieren viele.