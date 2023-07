Der Brief eines Ordensmannes sorgt in Kärnten für Aufregung in Kirchenkreisen: Der Salesianerpater Herbert Salzl, bisher Stadtpfarrer von Klagenfurt-St. Josef/Siebenhügel in Waidmannsdorf und Vikar des Provinzials der Salesianer Don Boscos in Österreich, gab darin seinen Rücktritt als Pfarrer bekannt. "Ich bin als Priester und Ordensmann meinem Zölibatsversprechen nicht treu gewesen und sehe mich daher zu diesem Schritt veranlasst", heißt es in dem Schreiben, das die Pfarre auf der Homepage der Diözese Gurk-Klagenfurt am Sonntag veröffentlicht hat. Der Schritt sei im Vorfeld mit der Diözese besprochen worden, erklärt Margit Dietrich als Sprecherin des Paters.