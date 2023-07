Emotionale Diskussionen zwischen Gemeinderat und Bürgermeister gab es in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend in Liebenfels. Mehrere Gemeinderäte warfen dem Bürgermeister Klaus Köchl (SPÖ) vor, nicht genügend informiert und im Schnelltempo überfahren zu werden. Einer dieser Punkte betraf die Auftragsvergaben an das Architekturbüro Roth für die Generalplanerleistungen für das Bildungszentrum und das neue Amtsgebäude Liebenfels. Gemeinderätin Johanna Radl (FPÖ) ortete bei den Leistungen für das Bildungszentrum einen "immensen Kostenfaktor" und verschenktes Potenzial an "Verhandlungsspielraum". Sowohl Radl als auch Gemeinderat Harry Wipperfürth (Liste "Alternative Liebenfels") forderten mehr und rechtzeitige Informationen zu Projekten ein.