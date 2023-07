Nach der Spaltung der Grünen in Feldkirchen nimmt die Partei langsam wieder Form an. Willi Blasge, Grüne-Gemeinderat in Steuerberg, ist ab sofort der neue Bezirkssprecher der Grünen. "Derzeit haben wir ja keine bevorstehende Wahl. Ich habe mich bereiterklärt, ein Jahr der interimistische Bezirkssprecher von Feldkirchen zu sein. Wir wollen die Partei wieder auf Kurs bringen. In einem Jahr gibt es eine interne Wahl für den Bezirkssprecher. Dann werden wir weitersehen", sagt Blasge. Der Steuerberger wird sich auch der Wahl stellen.