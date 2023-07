Schon seit einem Jahr betreibt der 30-jährige Dominic Stöckl seine eigene Firma "AlderTech IT Solutions", die kaputten technischen Geräten neues Leben einhaucht. Nach dem Motto "aus Alt mach Neu" kann er nun einen weiteren Meilenstein in seiner noch jungen Karriere verzeichnen: Noch vor der Einkaufsnacht in Feldkirchen am 28. Juli soll sein Geschäft in der 10. Oktoberstraße in der Thunpassage seine Pforten öffnen - Hausbesuche sind aber dennoch nach wie vor möglich. Bisher erledigte Stöckl alle Aufträge von zu Hause aus.