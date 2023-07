Es ist ein heißer Sommertag am Ossiacher See. Eine Gruppe von Touristen sitzt in einem Lokal und wartet auf ihre Bestellung. Für den Geschmack der Gäste zu lange. Auch sonst will nichts passen, die Preise sind zu teuer, das Service unterirdisch. Für Eva Hoffmann, Chefin des gleichnamigen Seehotels und Obfrau der Wirtschaftskammer Feldkirchen, ein bekanntes Szenario. "Der Gast sollte zu schätzen wissen, dass ihm unsere Mitarbeiter bei 37 Grad einen Eiskaffee bringen."