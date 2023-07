Immer wieder schoben sich graue Wolken nahe an Moosburg heran, doch bis auf ein paar Tropfen während des Wiener Musikers „Bibiza“ blieb es weitgehend trocken.

„Applaus, Applaus“ für das Wetter in Moosburg, wo am Samstag das „Schlosswiese RockOn“ von Semtainment über die Bühne ging – mit etlichen Vorbands und einem Hauptact, der sichtlich Spaß an der Freude hatte: den Sportfreunden Stiller.