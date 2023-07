Samstag gegen 13 Uhr fuhr eine 38-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit an der Glan mit ihrem Pkw auf der Gurktal Straße (B 93) von Feldkirchen in Fahrtrichtung Weitensfeld. Beim Linkseinbiegen in die Hochrindl Straße (L 65) fuhr der Frau ein nachkommender Wagen ins Heck. Der Lenker bzw. die Lenkerin blieb nicht stehen.

Die 38-Jährige fuhr nach dem Unfall mit ihrem beschädigten Fahrzeug selbständig zur ärztlichen Kontrolle in das Krankenhaus Friesach. Dort wurde ein Schleudertrauma diagnostiziert. Im Anschluss an die Untersuchung fuhr die Frau weiter zur Polizei Feldkirchen und zeigte dort den Unfall an.

Zum fahrerflüchtigen Fahrzeug konnte die Lenkerin keine Angaben machen. Noch während der Unfallaufnahme verlor sie plötzlich das Bewusstsein und musste nach medizinischer Erstversorgung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden. Zeugen des Verkehrsunfalls werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Feldkirchen unter der Telefonnummer 059133/2200 zu melden.