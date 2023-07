Warum gehen wir auf Konzerte? Um eine gute Zeit zu haben. Ein Konzert von OneRepublic ist schon eine ziemlich gute Zeit, wenn man auf reine Popmusik steht. Um Punkt 21 Uhr zündeten die Mannen der US-Band rund um Ryan Tedder am Freitag ihr Hit-Feuerwerk und ließen die Flamme nicht mehr versiegen: "Stop and stare. I think I'm moving, but I go nowhere."