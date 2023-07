Ob Speck, Salami, handgemachtes Brot oder Bio-Rohmilch – in der Direktvermarktung der Buschenschank Rest findet man alles für eine traditionelle Kärntner Jause. Nahe der Bundesstraße Richtung Weitensfeld, in Glabegg 1, können Kunden vorbeikommen und direkt am Hof wählen, was sie gerne mitnehmen möchten. "So wie die Direktvermarktung schon immer üblich war. Heute machen wir auf Vorbestellung auch gerne Jausenplatten oder Geschenkkörbe", berichtet Landwirtin Salina Rest.