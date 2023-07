Seit vier Jahren ist Andreas Zitterer Bezirksjägermeister in Feldkirchen. Heuer wird sein Bild in Österreich die Runde machen, denn der Steuerberger ist Teil der aktuellen Imagekampagne der Jägerschaft, die sich "Das ist Jagd" nennt. Initiiert und durchgeführt wird sie von "Jagd Österreich". Auf einem Kampagnen-Sujet ist Zitterer zu sehen, das Bild trägt den Text "Sozusagen der regionalste Nahversorger". Die Kampagne will dem geschwundenen Verständnis in der Bevölkerung für Jagd und Jägerschaft entgegenwirken und die Leistungen der Jagd stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken.