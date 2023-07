Wie am Donnerstag berichtet, konnten die Schiffe der Ossiacher See Schifffahrt nicht in Betrieb genommen werden. Dass das eine ausfiel, wusste man. Dieses nämlich sollte - bevor die Hochsaison mit Sonntag startet - noch einmal planmäßig gewartet werden. Dass aber auch das zweite Schiff nicht fahren kann, war ein unglücklicher Zufall.