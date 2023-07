Die Kinder aus der virtuellen Welt hin zum Sport bringen – das ist das erklärte Ziel von Sigi Hofmeister junior und Stella Lukner. Deshalb haben die beiden einen neuen Tischtennisverein gegründet.

Ins Leben gerufen wurde der Verein in Bodensdorf am Ossiacher See, eine Spielstätte hab man im Nachbarbezirk Klagenfurt Land, genauer gesagt am Campus in Moosburg, gefunden.