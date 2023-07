Dienstagnachmittag zog eine Gewitterfront über Kärnten und sorgte für 124 Einsätze, bei denen 41 Feuerwehren mit mehr als 650 Kräften im Unwettereinsatz standen. Für heute, Mittwoch, sind neuerlich Gewitter prognostiziert: "Im Gegensatz zum Dienstag wird es uns aber erst später erreichen. Zu Mittag ist die Front im Westen Österreichs im Außerfern in Tirol angekommen, ab 18 Uhr rechne ich in den Nockbergen in Oberkärnten mit ersten Gewittern", sagt Gerhard Hohenwarter, Meteorologe der GeoSphere Austria.

"Es wird dann gegen 18 Uhr in einer Linie Richtung Westen ziehen. Von Spittal an der Drau, dann Richtung Villach über St. Veit und Friesach. Das Klagenfurter Becken wird die Front wahrscheinlich erst in der späten Nacht, vielleicht sogar erst gegen Mitternacht erreichen", sagt Hohenwarter, weshalb er hofft, dass die Unwetter weniger heftig ausfallen als am Dienstag, denn bis dahin habe sich die Luft abgekühlt und dem Gewitter gehe dadurch schneller die Energie aus.

Schleifende Fronten

Trotzdem kann es auch heute noch zu lokalen heftigen Gewittern kommen, denn wo genau Gewitter, Hagel oder Starkregen niedergehen, ist kaum vorherzusagen: "In Villach gab es am Dienstag Orte, an denen es überhaupt nicht geregnet hat, in anderen Teilen hagelte es und wiederum regional kam es zu Starkregenereignissen. Es gibt zwar Hotspots, aber Garantie gibt es keine", sagt Hohenwarter. Der Meteorologe erklärt, dass meist schleifende Fronten die schwül warme Luft aktivieren. Dadurch wird sie zunehmend labil, bis es zu lokalen Effekten und Entladungen kommt.

Hochsommer

"Am Mittwoch kommt die Front zwei bis drei Stunden später als am Dienstag, da ist der Höhepunkt der Hitze bereits hinter uns und damit einhergeht weniger Energie", so Hohenwarter. Nach Mitternacht sollte die Gewittergefahr vorerst gebannt sein. "Es bleibt zwar auch noch am Donnerstag unbeständig und es kann immer wieder zu Regenschauern kommen, aber nicht mehr mit dieser Intensität". Ab Freitag kehrt dann der Hochsommer zurück, verspricht Hohenwarter: "Ab Samstag klettert das Thermometer über die 30 Grad. Montag, Dienstag und eventuell noch Mittwoch sind sogar bis zu 35 Grad drin, allerdings müssen wir auch da mit kurzen lokalen Gewittern rechnen".