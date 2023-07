Nach den schweren Gewittern am Dienstag, bei denen 41 Feuerwehren mit mehr als 650 Kräften im Unwettereinsatz standen, zog Mittwochabend erneut ein Unwetter über Kärnten. In den Abendstunden erreichte das Gewitter Oberkärnten und die Nockberge, anschließend zog es weiter in Richtung Villach und Klagenfurt.

Insgesamt mussten die Freiwilligen Feuerwehren zu 30 Einsätzen ausrücken, wie die Landesalarm- und Warnzentrale berichtet. Haupteinsatzgebiete waren das Stadtgebiet von Villach, der Raum Klagenfurt-Land sowie Teile von Ober- und Mittelkärnten. Dort mussten Bäume von Fahrbahnen entfernt, kleinere Vermurungen und Verklausungen beseitigt, Straßen von Wasser und Schlamm befreit sowie Keller ausgepumpt werden.

Großbrand in Keutschach

In Keutschach am See geriet gegen 22 Uhr das Stallgebäude eines 62-Jährigen in Brand - ein Blitzschlag dürfte laut Polizei das Feuer ausgelöst haben. Die Freiwilligen Feuerwehren Keutschach/See, Viktring-Stein, Reifnitz, Schiefling/See, Techelweg sowie St. Ruprecht/Klagenfurt rückten zu einem Großeinsatz aus. Mehr als 100 Kameraden standen im Einsatz. Es gelang ihnen in den Nachtstunden, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und den Brand vollständig zu löschen. Ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern.

Großbrand in Keutschach nach einem Blitzschlag © FF Viktring-Stein

Da dieses nur noch als Lagerraum genutzt wird, befanden sich keine Tiere im Wirtschaftsgebäude. Der Stall wurde zerstört, auch die dort gelagerten Werkzeuge, Geräte und ein Traktor wurden stark beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Straßen gesperrt

Die Einsätze der Feuerwehren sind mittlerweile beendet. Allerdings sind zwei Straßen nach dem Unwetter gesperrt. Gegen 23 Uhr stürzte ein Felsbrocken auf die Kreuzner Landesstraße (L 33) in der Gemeinde Paternion im Bezirk Villach-Land. Die Straße ist nun im Bereich der Windischen Höhe - ab Matschiedl in der Gemeinde St. Stefan/Gail bis nach Boden in der Gemeinde Stockenboi wegen Gefahr im Verzug gesperrt. Eine Umleitung ist nur Großräumig über Villach oder Spittal/Drau möglich. Da ein Herunterstürzen weiterer Felsbrocken nicht auszuschließen ist, werden die Bezirkshauptmannschaft Villach und der Landesgeologe die Stelle begutachten, um festzustellen, wann der Straßenabschnitt wieder freigegeben werden können.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Köttmannsdorf berichtet, musste auch in ihrem Einsatzgebiet nach dem Unwetter eine Straße gesperrt werden. Es handelt sich um die Verbindungsstraße zwischen Rekabgraben auf Höhe Hausnummer 21 in Richtung Mostitz.

Strom fiel aus

Im Gebiet Teuchl/Eggeralm kam es laut Störungsdienst der Kärnten Netz zu Stromausfällen, auch in weiten Teilen des Metnitztales war in der Nacht auf Donnerstag in zahlreichen Haushalten die Stromversorgung unterbrochen, Donnerstagfrüh war davon noch das Gebiet Zienitzen betroffen.

Die Einsätze

Rund um den Ossiacher See standen mehrere Helfer, wie die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Steindorf und der FF Ossiach im Einsatz.

In mehreren Orten, wie hier in Steindorf, mussten Keller ausgepumpt werden © FF Steindorf/Instagram

Auch im Stadtgebiet von Villach mussten Keller ausgepumpt werden, wie die Freiwillige Feuerwehr Villach-Perau berichtet. Und in der Kreuztrattenstraße führte der Starkregen zu einer Überflutung, wie die FF Tschinowitsch Turdanitsch berichtet.

In Villach warf der Sturm schwere Blumentröge in der Innenstadt um © G. Lux

Die Freiwillige Feuerwehr Liebenfels musste ausrücken, um einen Baum, der auf eine Straße gefallen war, wegzuräumen.

Die weitere Prognose

Wo genau Gewitter, Hagel oder Starkregen niedergehen, sei kaum vorherzusagen, sagt Gerhard Hohenwarter, Meteorologe der GeoSphere Austria: "In Villach gab es am Dienstag Orte, an denen es überhaupt nicht geregnet hat, in anderen Teilen hagelte es und wiederum regional kam es zu Starkregenereignissen. Es gibt zwar Hotspots, aber Garantie gibt es keine", sagt Hohenwarter. Der Meteorologe erklärt, dass meist schleifende Fronten die schwül warme Luft aktivieren. Dadurch wird sie zunehmend labil, bis es zu lokalen Effekten und Entladungen kommt.

Nach Mitternacht sollte die Gewittergefahr vorerst gebannt sein. "Es bleibt zwar auch noch am Donnerstag unbeständig und es kann immer wieder zu Regenschauern kommen, aber nicht mehr mit dieser Intensität". Ab Freitag kehrt dann der Hochsommer zurück, verspricht Hohenwarter: "Ab Samstag klettert das Thermometer über die 30 Grad. Montag, Dienstag und eventuell noch Mittwoch sind sogar bis zu 35 Grad drin, allerdings müssen wir auch da mit kurzen lokalen Gewittern rechnen".