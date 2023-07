Nach den schweren Gewittern am Dienstag, bei denen 41 Feuerwehren mit mehr als 650 Kräften im Unwettereinsatz standen, zog Mittwochabend erneut ein Unwetter über Kärnten. In den Abendstunden erreichte das Gewitter Oberkärnten und die Nockberge. Im Gebiet Teuchl/Eggeralm kam es laut Störungsdienst der Kärnten Netz zu Stromausfällen, auch in weiten Teilen des Metnitztales war in der Nacht auf Donnerstag in zahlreichen Haushalten die Stromversorgung unterbrochen. Anschließend zog das Gewitter weiter in Richtung Villach, von dort wurden Sturm und Hagel gemeldet.

in Villach warf der Sturm schwere Blumentröge in der Innenstadt um © G. Lux

Im Raum Mittelkärnten fielen durch den Sturm Bäume um. Die Freiwillige Feuerwehr Liebenfels rückte aus, um einen Baum, der auf eine Straße gefallen war, wegzuräumen.

Gegen 22 Uhr steuerte das Gewitter auf die Landeshauptstadt zu. Auch im Raum Wörthersee Blitze und donnerte es. In Keutschach mussten die Feuerwehren zu einem Brand ausrücken. Wie Klagenfurt_Elite berichtet, stand dort der gesamte Dachstuhl eines Gebäudes in Vollbrand.

In Keutschach geriet der Dachstuhl eines Gebäudes in Brand © Instagram/Klagenfurt_Elite

Schleifende Fronten

Wo genau Gewitter, Hagel oder Starkregen niedergehen, sei kaum vorherzusagen, sagt Gerhard Hohenwarter, Meteorologe der GeoSphere Austria: "In Villach gab es am Dienstag Orte, an denen es überhaupt nicht geregnet hat, in anderen Teilen hagelte es und wiederum regional kam es zu Starkregenereignissen. Es gibt zwar Hotspots, aber Garantie gibt es keine", sagt Hohenwarter. Der Meteorologe erklärt, dass meist schleifende Fronten die schwül warme Luft aktivieren. Dadurch wird sie zunehmend labil, bis es zu lokalen Effekten und Entladungen kommt.

Hochsommer

Nach Mitternacht sollte die Gewittergefahr vorerst gebannt sein. "Es bleibt zwar auch noch am Donnerstag unbeständig und es kann immer wieder zu Regenschauern kommen, aber nicht mehr mit dieser Intensität". Ab Freitag kehrt dann der Hochsommer zurück, verspricht Hohenwarter: "Ab Samstag klettert das Thermometer über die 30 Grad. Montag, Dienstag und eventuell noch Mittwoch sind sogar bis zu 35 Grad drin, allerdings müssen wir auch da mit kurzen lokalen Gewittern rechnen".