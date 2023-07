Wenn die Koralmbahn in Betrieb geht, könnte der Zugtakt in Mittelkärnten ausgedünnt werden – diese Befürchtung hegen Mittelkärntner Politiker. Daher hat man jetzt eine Petition gestartet, um dies zu verhindern. Die Initiative für die Petition ging von der Eisenbahner-Stadt St. Veit aus: Unter anderem wird ein Halbstundentakt der S-Bahn zwischen Friesach und St. Veit gefordert sowie die Aufwertung der Strecke Villach–Feldkirchen–St. Veit–Friesach–Bruck an der Mur ab Dezember 2025. Man verlangt einen hochrangigen überregionalen Railjet-Verkehr. "Die Petition ist bereits an Bundesministerin Gewessler gegangen, an den in Kärnten für den öffentlichen Verkehr zuständigen Landesrat Sebastian Schuschnig sowie den Vorstandsvorsitzenden der ÖBB, Andreas Matthä", erklärt der St. Veiter Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ).