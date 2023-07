Ein großer Polizeieinsatz sorgte seit Montag in Kärnten für Aufsehen. Schwer bewaffnete Polizisten, darunter Beamte des Einsatzkommandos Cobra, führten in Villach, Völkermarkt und Feldkirchen Razzien durch. Und das drei Tage lang, bis einschließlich Mittwoch.

Aus ermittlungstaktischen Gründen gab die Polizei erst am Donnerstag im Rahmen eines Pressegesprächs in der Landespolizeidirektion Details bekannt. Laut Gottlieb Türk, Leiter des Landeskriminalamtes Kärnten, handelte es sich um den "bislang größten kriminalpolizeilichen Einsatz in Kärnten." Täglich standen rund 200 Beamte im Einsatz. Insgesamt wurden 25 Hausdurchsuchungen, dazu zwei in Saunaclubs, sowie neun Festnahmen durchgeführt. Bei dem Großeinsatz ging es hauptsächlich um Drogenkriminalität, Zuhälterei und Geldwäsche.

Neun Festnahmen

Bei den Festnahmen handelt es sich um vorwiegend rumänische Staatsbürger: Sechs Männer zwischen 35 und 48 Jahre alt, eine 30 Jahre alte Frau, einen 42-jährigen Italiener und eine 30-jährige Österreicherin.

Laut Polizei wurde Kokain im Wert von rund 70.000 Euro sowie rund 57.000 Bargeld sichergestellt.

Der Einsatz startete Montagnachmittag in Villach © Lux

Einsatz startete am Montag

Los ging die Aktion Montagnachmittag in Villach. Dort fanden an zahlreichen Orten gleichzeitig Razzien statt. Vor mehreren Lokalen standen schwer bewaffnete und vermummte Polizisten, darunter Beamte des Einsatzkommandos Cobra. Ihre Ziele waren unter anderem Pizzerias und Kebab-Läden. Aber auch mehrere Privatwohnungen wurden durchsucht.

Der Einsatz wurde am Dienstag fortgesetzt. Erneut wurden Gebäude, Privatwohnungen, Geschäftslokale und Gastrobetriebe durchsucht. Am Dienstagvormittag wurde der Einsatz dann offenbar auf Feldkirchen ausgeweitet. Auch dort waren schwerbewaffnete Polizisten vor und in Lokalen. Und bereits Mittwochfrüh standen die Beamten erneut in Villach im Einsatz.

Am Mittwoch wurden in Villach erneut Razzien durchgeführt © Klagenfurt_Elite/Instagram

Der Einsatz wurde seit Monaten vorbereitet und hätte schon vor einigen Wochen stattfinden sollen, wurde aber aus nicht bekannten Gründen verschoben. Neben Cobra-Beamten sind auch Polizisten der Einsatzeinheit vor Ort, die aus ganz Kärnten zusammengezogen worden sind.