Ein großer Polizeieinsatz sorgt seit mittlerweile fast 24 Stunden in Kärnten für Aufsehen: Los ging dieser am Montagnachmittag in Villach. Dort fanden an zahlreichen Orten gleichzeitig Razzien statt. Vor mehreren Lokalen standen schwer bewaffnete und vermummte Polizisten, darunter Beamte des Einsatzkommandos Cobra. Ihre Ziele waren unter anderem Pizzerias und Kebab-Läden. Aber auch mehrere Privatwohnungen wurden durchsucht. Dem Vernehmen nach soll es sich um einen Schlag gegen die Suchtgiftszene handeln. Auch Spürhunde waren vor Ort.

Der Einsatz startete Montagnachmittag in Villach © Lux

Einsatz geht weiter

Der Einsatz wird heute, Dienstag, fortgesetzt. Erneut wurden Gebäude, Privatwohnungen, Geschäftslokale und Gastrobetriebe durchsucht. Am Dienstagvormittag wurde der Einsatz dann offenbar auf Feldkirchen ausgeweitet. Auch dort waren schwerbewaffnete Polizisten vor und in Lokalen.

Gerüchte, wonach es sich nicht nur um eine Razzia in der Drogenszene handelt, sondern es auch um Menschenhandel, illegale Prostitution und organisierte Kriminalität gehen soll, will die Landespolizeidirektion (LPD) Kärnten nicht kommentieren. Es wurde lediglich der Einsatz bestätigt. "Um die weiteren Ermittlungen nicht zu gefährden, gibt es dazu noch keine Auskunft", sagte Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg. Auch Karl Schnitzer, Leiter der Suchtgiftgruppe im Landeskriminalamt, wollte nichts zu dem Einsatz sagen. Gleiches gilt für die Staatsanwaltschaft Klagenfurt.

Wann die Behörden nähere Informationen zu dem Einsatz bekannt geben können, hänge von deren Verlauf ab. Laut noch nicht bestätigten Informationen ist für Donnerstag eine Pressekonferenz geplant, wo über Details des Einsatzes und über Ergebnisse berichtet werden soll.

Datenträger beschlagnahmt

Laut einem Online-Bericht des Kurier handelt es sich um einen Einsatz gegen die organisierte Kriminalität und die Mafia in Kärnten. Im Zentrum stehen angeblich Mitglieder der rumänischen Gemeinschaft. Bei ihnen und anderen Personen sollen zahlreiche Datenträger und Handys beschlagnahmt worden sein.

Der Einsatz wurde seit Monaten vorbereitet und hätte schon vor einigen Wochen stattfinden sollen, wurde aber aus nicht bekannten Gründen verschoben. Neben Cobra-Beamten sind auch Polizisten der Einsatzeinheit vor Ort, die aus ganz Kärnten zusammengezogen worden sind.

"Cobra" im Einsatz © klagenfurt_elite

Polizei bei Kaserne

Mehrere Polizeiautos wurden am Montagnachmittag zudem bei der Rohrkaserne in Villach gesehen. Laut Militär-Sprecher Christoph Hofmeister gab es in der Kaserne keinen Einsatz, es handelte sich dabei lediglich um eine "normale Zusammenarbeit zwischen dem Bundesheer und der Polizei". Dass der Polizeikonvoi von der Kaserne aus gestartet sein soll, wurde ebenfalls nicht bestätigt.