Georg Sonnleitner wurde von der Justizministerin Alma Zadić zum neuen öffentlichen Notar in Feldkirchen ernannt.

Der gebürtige Feldkirchner wurde vom Präsidenten des Landesgerichtes Klagenfurt, Bernd Lutschounig, feierlich angelobt. Notar Georg Sonnleitner, der seine Notariatspraxis in Spittal an der Drau absolvierte, folgt damit dem in den Ruhestand getretenen Notar Thankmar Natmeßnig nach, der über 24 Jahre das Amt an der Notarstelle Feldkirchen II innehatte.

Werner Stein, Präsident der Notariatskammer für Kärnten, betonte in seiner Ansprache: "Dass sich die 40 Notarinnen und Notare in Kärnten, als moderne Rechtsdienstleister verstehen, die innovativ und kundenorientiert ihre Leistungen ständig weiterentwickeln und gleichzeitig auch traditionell sind. Der hohe Qualitätsstandard der Beratung, der Schutz der Klientinnen und Klienten und ihr Beitrag zum Bestand der Rechtsvorsorge und Rechtssicherheit, sind Leitmotive der Kärntner Notarinnen und Notare."

Als Gratulanten stellten sich die Vizepräsidentin der Notariatskammer, Katharina Haiden-Fill, und die Kammermitglieder, Stefan Linder und Herbert Müller ein.