Am Ende wurde es noch einmal spannend bei der Platzwahl der Kleinen Zeitung, der sich 44 Bauern- und Wochenmärkte in Kärnten und Osttirol - nominiert von unseren Leserinnen und Lesern - stellten. Die beiden Favoriten in Döbriach und Moosburg bekamen ernsthafte Konkurrenz vom Mölltaler Markttag in Obervellach. Die Wahl ist inzwischen beendet, bis Donnerstag, 24 Uhr, konnte abgestimmt werden. Ob es sich für Obervellach ausgegangen ist? Das erfahren Sie nach der Auswertung der abgegebenen Stimmen am Sonntag.

Ein Siegesfest als Hauptpreis

Den Sieg hätte sich alle 44 Märkte verdient, punkten sie doch allesamt mit einem schönen Ambiente und einem tollen, regionalen Warenangebot. Gewinnen kann aber nur einer, und auf diesen wartet ein großes Siegesfest. Im Vorjahr wurde übrigens am Ufer des Rauschelesees gefeiert. Camping Reichmann wurde zum "Schönsten Platz am Wasser" gekürt.