Sogar ausgewiesene Kroatien-Kenner staunen darüber, was Autor Georg Lux und Fotograf Helmuth Weichselbraun da wieder "ausgegraben" haben. Für ihr jüngstes Sachbuch hat das Duo mehr als drei Jahre lang "Lost Places in Kroatien" entdeckt, fotografiert und beschrieben. Einen Vorgeschmack auf die Entdeckungsreise zu vergessenen Orten präsentieren die beiden Mitarbeiter der Kleinen Zeitung am Samstag um 11 Uhr mit einer Multimedia-Show in der Stadtbücherei St. Veit. Der Eintritt ist frei.

Spektakuläre Fotos und die Geschichte dahinter

"Wer seinen Kroatienurlaub nicht immer nur faul am Strand liegend oder in einer Bar verbringen will, bekommt Tipps für abenteuerliche Touren", verspricht Lux. Der Zerfall Jugoslawiens 1991 und der darauf folgende Krieg bis 1995 haben überall im Land Spuren hinterlassen. Auch über historische Bezüge zu Österreich stolpert man – vor allem in Istrien und in der Kvarner-Bucht – auf Schritt und Tritt. "Natürlich sind die Fotos spektakulär. Es geht uns in dem Buch aber auch darum, die Geschichte zu erzählen, die hinter diesen vergessenen Orten steckt."

"Lost Places in Kroatien", erschienen im Styria-Verlag, ist bereits das sechste Lost-Places-Buch des Kärntner Duos. Tipps zu Zielen in der Nähe ergänzen die Beschreibungen der außergewöhnlichen Orte. Allein im Kroatien-Buch werden mehr als 50 dieser Ruinen aus unterschiedlichsten Epochen ausführlich beschrieben. Die meisten – vom verlassenen Luxushotel am Meer über Geisterdörfer im Hinterland bis hin zu einer geplünderten Villa von Ex-Machthaber "Marschall" Tito – sind öffentlich zugänglich.