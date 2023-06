Ab 1. August wird Andrea Holzinger die Volksschule in St. Veit leiten. "Ich war schon die Stellvertretung von Frau Mair. Nachdem mir viele Kolleginnen und Kollegen geraten haben, ich soll mich für die Nachfolge bewerben, hat sich das so ergeben", erklärt die Neodirektorin. Nach 40 Dienstjahren, zwölf als Direktorin der größten Volksschule Kärntens, trat Christine Mair ihren Ruhestand an und gab das Zepter weiter.