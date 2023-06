Direkt am Turracher See und inmitten des bekannten Skigebietes Turracher Höhe - die Lage des neuen Hotels "Alpin Peaks" könnte wohl kaum besser sein. Es befindet sich auf der steirischen Seite des Berges und öffnet am 30. Juni offiziell seine Pforten. "Das Alpin Peaks ist ein weiteres Juwel im Tourismus-Sektor der Region. Die Eröffnung des Hotels wird zum Erfolg beitragen und das Angebot an einzigartigen Unterkünften und Aktivitäten auf der Turracher Höhe erweitern", schreiben die Geschäftsführer in einer Aussendung.