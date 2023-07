Die Burg Hochosterwitz, der Dobratsch, der Wörthersee, die Peterskirche in Friesach und das Schloss Eberstein: Was diese Orte gemeinsam haben? Sie alle sind in Kärntens ältestem Spielfilm zu sehen. Wahrscheinlich. Sicher weiß man das erst, wenn der verschollene Film wieder auftaucht - und genau das ist das Ziel der heurigen Sonderausstellung im Kinomuseum Klagenfurt. Bis 28. August können sich die Besucherinnen und Besucher am Lendkanal auf die Spuren des "Schwarzen Chauffeurs" begeben und dabei in die Kärntner Kinogeschichte eintauchen.