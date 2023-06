Im Rahmen der Aktion "Ölkesselfreie Gemeinden und Städte" überreichte Landesrat Sebastian Schuschnig dem Feldkirchner Bürgermeister Martin Treffner eine Unterstützung für den Umstieg von fossilen auf nachhaltige, erneuerbare Heizsysteme. Insgesamt 75.000 Euro fließen in die Tiebelstadt.

"Kärnten wird bei der Energiewende jetzt massiv auf’s Tempo drücken" betonte Schuschnig: "Dafür soll nicht nur der Ausbau der erneuerbaren und regionalen Energieversorgung deutlich beschleunigt werden, sondern auch Maßnahmen für mehr Energieeffizienz bei Gebäuden unterstützt werden. Gemeinsam mit den Kärntner Gemeinden unterstützen wir deshalb den Austausch von alten und ineffizienten Ölkesselheizungen."

Ausbau der erneuerbaren Energie

Insgesamt 62 fossile Heizungsanlagen konnten in Moosburg durch diese Aktion auf erneuerbare Systeme getauscht und damit 155.000 Liter Heizöl pro Jahr eingespart werden. Ziel des Ölkessel-Programms sei es, Haushalte, die noch eine alte Ölheizung betreiben, beim freiwilligen Tausch ihrer fossilen Heizungsanlage auf erneuerbare Systeme, wie Pelletskessel, Hackschnitzelkessel, Fernwärmeanschluss und Wärmepumpen, finanziell zu unterstützen.

"Es freut mich wirklich sehr, dass wir auch die Stadtgemeinde Feldkirchen mit dieser Aktion unterstützen können und damit einen wichtigen Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energie in Kärnten leisten. Denn die Energiewende wird nur gelingen, wenn jeder Einzelne aktiv in die Umsetzung kommt", sagt der neue Energielandesrat.

"Mehr zulassen"

Schuschnig kündigt weiter an, dass er in der Energiepolitik in Kärnten eine Kehrtwende einläuten werde: "Wir werden mehr zulassen und weniger verhindern", so der Landesrat. Dabei werde er auf Wahlfreiheit und Technologieoffenheit setzen: "Eine nachhaltige regionale Energieversorgung ist dabei das klare Ziel. Wir müssen die Menschen aber bei der Energiewende mitnehmen, ihnen Anreize bieten und gerade die Häuselbauer und Betriebe dabei unterstützen, in saubere Energie zu investieren", so Schuschnig abschließend. Ab 2024 wird deshalb ein neues Förderprogramm für die Energiewende in Kärnten aufgelegt.