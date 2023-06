Komfort und Camping – Was auf den ersten Blick wie ein Widerspruch wirkt, hat sich in den letzten Jahren zu einem großen Reisetrend entwickelt. Vor allem während der Coronapandemie war die Nachfrage nach sogenannten Glampingunterkünften enorm.

"Viele Campingplätze bieten nicht nur hotelähnliche Annehmlichkeiten wie Wellness-Anlagen und Frühstücksservice, sondern stocken auch in puncto Übernachtungsmöglichkeiten mit außergewöhnlichen und komfortablen Unterkünften auf. Im Ergebnis wird Camping für viel mehr Menschen zugänglich", erklärt Maximilian Möhrle, Geschäftsführer der Plattform "camping.info". Diese hat nun die verfügbaren Glampingunterkünfte anhand der Bewertungen unter die Lupe genommen. Als Topdestination in Europa setzte sich das Seecamping vom Landhaus Parth in Ossiach durch.

Seecamping Parth an der Spitze

"So eine Auszeichnung bekommt man nicht alle Tage, das freut uns sehr. Die Bewertungen sind wichtig. Die Leute lesen sich das durch, bevor sie buchen", betont Campingplatz-Betreiber Martin Parth. Seine modern eingerichteten Mobilheime mit Blick auf die Berge wurden von den Gästen mit 4.8 von 5 möglichen Sternen bewertet. Damit liegt der Betrieb an der Spitze des Glampingrankings.

Was die Unterkunft so besonders macht? "Wir bieten Komfort wie Wellnessbereich, Klimaanlage und separate Zimmer mit Campingcharakter, also in der Natur. Zusätzlich können unsere Glampinggäste Gratisfahrräder ausleihen oder gratis die Destillerie Hüblbauer oder Veranstaltungen wie dem Genussmarkt in Ossiach besuchen", sagt Parth. Zudem sei Glamping unkomplizierter und oft auch billiger als Campen: "Für das Campen braucht man meistens einen Wohnwagen und das sorgt auch für Probleme. Was mache ich damit zum Beispiel im Winter? Deswegen ist Glamping so beliebt, weil das Campingflair im Freien trotzdem nicht verloren geht."

Martin Parth hat mit seiner Destillerie Hüblbauer bereits zahlreiche Preise gewonnen © KK/Privat

Neben dem Seecamping vermietet Parth ebenfalls Hotelzimmer und Ferienwohnungen im Landhaus Parth. Seit 1956 ist dieses im Besitz seiner Familie, er hat es 1989 von seiner Mutter übernommen. Insgesamt sind 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Betrieb beschäftigt.