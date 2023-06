Zwei Alkolenker lösten in Kärnten Großeinsätze von Feuerwehren aus

In Arnoldstein kam am Sonntag ein 43-Jähriger mit seinem Auto von einer Straße ab, stürzte über eine Böschung und blieb in Bäumen hängen. In Himmelberg krachte ein 28-Jähriger gegen ein Ferienhaus. Beide Lenker waren betrunken.