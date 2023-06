Nach den Unwettern mit tennisballgroßen Hagelkörnern und Murenabgängen am Mittwoch ziehen erneut heftige Gewitter durch Kärnten und Osttirol. Vor allem Oberkärnten wurde bereits am frühen Nachmittag schwer vom Unwetter getroffen. In Spittal steht nach einer Überschwemmung der Bahnhofsvorplatz unter Wasser, wie Klagenfurt_Elite berichtet. Das Wasser sprudelte regelrecht aus den Kanälen. In Seeboden hagelte es heftig.

Sowohl die Geosphere Austria als auch die Unwetterwarnzentrale Österreich (UWZ) haben bereits im Vorfeld vor den Gewittern gewarnt – die Warnstufen schwanken dabei derzeit noch zwischen 2 (gelb) und 4 (rot) auf der fünfteiligen Skala. Die Kaltfront, die aus dem Nordwesten kam, soll jetzt weiter in den Süd-Westen Kärntens ziehen, laut Meteorologen drohen auch dort Hagel, Sturm und Starkregen.