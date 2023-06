"700 Leute am Freitag, über 1000 Leute am Samstag. Eine super Stimmung, ein volles Zelt. Was will man mehr?", retourniert Franz Hinteregger die Frage, ob der 2. Hinti Cup ein Erfolg war. Für die Region ist es mittlerweile mehr als nur ein Fußballturnier. Das zeigt die Bandbreite der involvierten Akteure: Vom Tourismusmanagement Nockberge über das Land Kärnten bis hin zu Sponsoren wie Puntigamer oder Jacques Lemans unterstützen immer mehr lokale Institutionen die Veranstaltung des Fußballers Martin Hinteregger.