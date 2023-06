Am kalendarischen Sommerbeginn gab es in Kärnten und Osttirol einen Hitzetag mit Temperaturen von bis zu 34 Grad Celsius. Zusätzlich war es schwülwarm, mit reichlich Feuchtigkeit in der Luft. "Es ist momentan sehr viel Energie in der Luft", sagt Christian Stefan, Meteorologe der Geosphere Austria in Kärnten. Und diese Hitze entlud sich in Form von kräftigen Gewittern.

Höchste Warnstufe

Laut Unwetterzentrale (UWZ) Österreich herrschte ab 19 Uhr die höchste Warnstufe in den Bezirken Villach-Land und Klagenfurt-Land. "Es besteht die Gefahr von großem Hagel, schweren Sturmböen und großen Regenmengen in kurzer Zeit!", hieß es dazu.

In Villach musste die Feuerwehr ausrücken, Keller waren überflutet. Generell dürften die Draustadt sowie der Bezirk Villach-Land abschnittsweise stark von den Unwettern betroffen gewesen sein. Bis 19.40 Uhr wurden am Dienstag in ganz Kärnten 5032 Blitze gemessen, in der Steiermark waren es übrigens über 25.000.

Straßensperren wegen Murenabgängen

Auf der B99 Katschberg Straße ist zwischen Leoben und Kremsbrücke eine Mure abgegangen. Die Straße ist in diesem Bereich komplett gesperrt. Ausweichen kann man über Gmünd und die A10 Tauernautobahn, wobei man bei Rennweg wieder von der Autobahn abfährt.

Gesperrt ist auch die L19 Innerkremser Straße im Bereich von Innerkrems wegen übergetretener Bäche und eines Murenabganges. Aufgrund der Niederschläge ist die Dauer der Sperre noch nicht bekannt.

Hagelkörner in Tennisball-Größe

In mehreren Teilen Kärntens hagelte es, wie etwa in Spittal und im Gegendtal. In Möllbrücke fielen um 18 Uhr Hagelkörner in Tennis- und Tischtennisball-Größe vom Himmel



Video von Gerd Struger.

© KK

Bei der Polizeiinspektion Möllbrücke gingen mehrere telefonische Anzeigen hinsichtlich schwerer Unwetter bzw. Unwetterschäden im Bereich Lendorf ein. Im Zuge der Zufahrt der Streife über Pusarnitz stellte sich dort bereits sehr starker Hagel mit Hagelkörnern mit einem Durchmesser von fünf bis acht Zentimetern ein, welcher den Verkehr auf der B100 Drautalstraße zum Stillstand kommen ließ.

Auch Arnoldstein und Thörl-Maglern waren betroffen.

Sturmböen gemessen

In Böen Millstatt wurden kurz vor 18 Uhr Sturmböen bis 96 km/h gemessen (74 km/h spricht man von Sturmböen), in Gmünd waren es Windböen von 65 km/h und in Spittal an der Drau von 63 km/h.

Durch die sturmartigen Böen wurden im Verlauf der Drautalstraße von Lendorf in Richtung Spittal unzählige Bäume entwurzelt, welche teilweise in die Fahrbahn ragten und diese blockierten. Die Räumung bzw. Entfernung wurde durch die im Einsatz stehenden Freiwilligen Feuerwehren Lendorf und Möllbrücke durchgeführt. Der Verkehr war im Bereich zwischen Mitterbreiten und Spittal von 17.45 bis 18.30 Uhr stark behindert.

Blockabfertigungen

Auf der A10 Tauernautobahn kam es am Abend in Richtung Spittal - zwischen Knoten Villach und Villach West vor der Unterflurtrasse St. Andrä und beim Oswaldibergtunnel - zu Blockabfertigungen. So auch auf der A11 Karwanken Autobahn in Richtung Villach in der Unterflurtrasse St. Niklas.

Aus Seenot gerettet

Im Zuge des Seedienstes durch das Boot Millstatt wurde nach 17.30 Uhr nach mehreren Anzeigeerstattungen nach drei Schwimmern im Bereich des Strandbades Millstatt gesucht. Im Einsatz standen ebenfalls die FF Millstatt und die Wasserrettung Ferndorf. Es stellte sich heraus, dass die vermeintlichen "Schwimmer" nur Bojen waren. Im Zuge dieses Einsatzes wurde vom Polizeiboot Millstatt jedoch ein 31-jähriger Windsurfer (Foilsurfer) aus dem Bezirk Feldkirchen in der Seemitte gesichtet und aufgrund der widrigen Witterungsverhältnisse aus seiner Seenot gerettet und sicher zum Ufer gebracht werden.

Heißester Tag steht bevor

Der bisher heißeste Tag des Jahres wird voraussichtlich der Donnerstag: Da stehen uns Temperaturen von bis zu 35 Grad Celsius bevor. "Allerdings ist an diesem Tag die Gewittergefahr geringer", sagt Stefan. Ganz ausgeschlossen seien diese aber nicht.

Am Freitag kommt dann von Westen her eine Kaltfront auf Kärnten und Osttirol zu, kräftige Gewitter und Schauer sind übers ganze Land verbreitet möglich. An diesem Tag kühlt sich die Luft ab und die Tageshöchstwerte dürften über die 30-Grad-Marke nicht mehr hinauskommen. "Das Wochenende wird dann freundlich, warm und trocken", erklärt der Meteorologe. Kommende Woche wird es wieder wechselhaft. Stefan: "Stabiles Wetter ist weiterhin kaum in Sicht."