Am kalendarischen Sommerbeginn steht heute, Mittwoch, Kärnten und Osttirol ein Hitzetag mit Temperaturen von bis zu 34 Grad Celsius bevor. Zusätzlich ist es schwül-warm mit reichlich Feuchtigkeit in der Luft. "Es ist momentan sehr viel Energie in der Luft", sagt Christian Stefan, Meteorologe der Geosphere Austria in Kärnten. Und diese dürfte sich abends in Form von kräftigen Gewittern entladen. Die Geosphere Austria hat eine Wetterwarnung herausgegeben: Starkregen, Sturmböen und Hagel sind zu erwarten.

"Wo genau es zu Gewittern kommt, ist unsicher. Zuerst dürften sie im Bergland im Norden, in den Nockbergen, Gurktaler Alpen und auf der Saualpe, aber auch in den Gailtaler- und Karnischen Alpen eintreffen", sagt der Meteorologe. Die lokal beschränkten Gewitter dürften sich teilweise auch auf die Tallagen ausbreiten und sollen kräftig ausfallen.

Heißester Tag steht bevor

Der bisher heißeste Tag des Jahres wird voraussichtlich der Donnerstag: Da stehen uns Temperaturen von bis zu 35 Grad Celsius bevor. "Allerdings ist an diesem Tag die Gewittergefahr geringer", sagt Stefan. Ganz ausgeschlossen seien diese aber nicht.

Am Freitag kommt dann von Westen her eine Kaltfront auf Kärnten und Osttirol zu, kräftige Gewitter und Schauer sind übers ganze Land verbreitet möglich. An diesem Tag kühlt sich die Luft ab und die Tageshöchstwerte dürften über die 30 Grad-Marke nicht mehr hinauskommen. "Das Wochenende wird dann freundlich, warm und trocken", erklärt der Meteorologe. Kommende Woche wird es wieder wechselhaft. Stefan: "Stabiles Wetter ist weiterhin kaum in Sicht."