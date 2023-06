Eigentlich ist die aus Kroatien stammende Natascha Maglov Pharmazeutin. Österreich war schon seit ihrem Studium in Wien ihr Sehnsuchtsland. Vor einigen Jahren entschloss sie sich in Bad Kleinkirchheim Appartements zu kaufen. Als das Geschäftslokal neben der Kurapotheke in der Dorfstraße frei geworden ist, war für sie klar, dass sie, abseits von Kebab-Lokalen oder Pizzerien, die es mehrfach im Tourismusort gibt, ein Geschäft mit regionalen Delikatessen und Kunsthandwerk aufsperren möchte.