Am Montag gegen 13.45 Uhr fuhr ein 76-jähriger Mann aus dem Bezirk Lilienfeld mit seinem Motorrad auf der B 95 Turracher Bundesstraße in Winkl (Gemeinde Reichenau) von der Turracherhöhe talwärts in Richtung Ebene Reichenau.

Vor einer scharfen Rechtskurve kam er im Zuge eines zu starken Bremsmanövers aus Eigenverschulden zu Sturz, worauf der Mann über die Fahrbahn und in weiterer Folge gegen einen entgegenkommenden Kleintransporter schlitterte. Der Lenker des Kleintransporters, ein 56-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen, konnte sein Fahrzeug noch rechtzeitig abbremsen und so ein Überfahren des verunfallten Motorradfahrers vermeiden.

Der Motorradfahrer erlitt beim Sturz schwere Verletzungen und wurde nach medizinischer Erstversorgung vom Notarzt-Team des Rettungshubschraubers C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ebene Reichenau konnten ausgetretene Betriebsmittel binden. Die Turracher Bundesstraße war für die Dauer der Bergungs- und Aufräumungsarbeiten bis 15.15 Uhr nur einspurig passierbar.